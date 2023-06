Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat, in a treia saptamana de greva a profesorilor, ca probele de competenta de la Bacalaureat, care ar trebui sa inceapa luni, ar putea fi suspendate si echivalate cu notele obtinute de elevii de clasa a XII-a in timpul liceului. "Putem echivala probele de competente cu notele de pe parcursul liceului", masura aplicata de Minister in timpul pandemiei, a declarat Ligia Deca, la Europa FM."Nu cred ca este o solutie ideala, cred ca trebuie date ... citeste toata stirea