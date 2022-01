Problema cladirii Prefecturii Brasov, pe masa Ministerului Afacerilor Interne

Una dintre cladirile emblematice ale Brasovului, Palatul Administrativ (in care functioneaza Prefectura Brasov si Consiliul Judetean Brasov) se degradeaza pe zi ce trece si este, de multi ani, "in plan" pentru reabilitare, insa lucrarile nu pot fi incepute din cauza situatiei juridice a cladirii. Cladirea este in proprietatea statului roman, care nu a alocat fonduri pentru un astfel de proiect. Pe de alta parte, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a anuntat de mai multe ori ... citeste toata stirea