Problema refugiatilor, discutata cu reprezentantii ONU, la Brasov

O delegatie a Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), condusa de reprezentantul in Romania al organizatiei, Pablo Zapata, a avut luni, 20 ianuarie, intrevederi cu reprezentantii autoritatilor locale - prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, si cei doi viceprimari ai municipiului, Dan Ghita si Lucian Patrascu. Partile au discutat in principal despre continuarea bunei colaborari intre institutiile publice pentru sprijinul acordat refugiatilor, in special din Ucraina.