Problema salii de sport din curtea Scolii Gimnaziale nr. 2: "Noua asa ni s-a spus"

Dupa ce in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 16 noiembrie a fost aprobata alocarea sumei de 60.000 de lei pentru o expertiza necesara reconversiei salii de sport de la Scoala Gimnaziala nr. 2 din Brasov, vineri, 18 noiembrie, primarul Brasovului, Allen Coliban, a mers pe santier, unde a discutat cu parintii din ambele tabere, dar si cu directorul scolii.Practic, in timpul acestor discutii, atat parintii elevilor, cat si cei ai gimnastilor au ajuns la concluzia ca in cazul acestei ... citeste toata stirea