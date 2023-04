Problema ursilor din Romania a ajuns in Parlamentul European. Reprezentantii Comisiei pentru Petitii vor veni in tara noastra a pentru a le fi prezentate, la fata locului, provocarile legate de gestionarea populatiei de urs brun.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, luni seara, ca reprezentantii Comisiei pentru Petitii din Parlamentul European vor veni in Romania pentru a le fi prezentata situatia referitoare la gestionarea populatiei de urs brun, potrivit News.ro."UDMR aduce Comisia ... citeste toata stirea