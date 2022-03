Probleme cu autobuzele pe care le-au trimis turcii de la Karsan la Brasov

In vara lui 2018, operatorul de transport RATBV SA a semnat un contract in valoare de peste 24 de milioane de euro pentru achizitia a 105 autobuze Menarini, produse in Turcia, de catre compania Karsan Otomotiv. Acestea aveau o garantie de 800.000 de kilometri, iar motorul era garantat doar 500.000 de km, insa, pe baza unei prevederi contractuale, RATBV vrea sa oblige producatorul sa prelungeasca garantia pentru anumite piese ale autobuzelor, care au cedat frecvent.In acest sens, ar urma sa ... citeste toata stirea