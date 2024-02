Probleme cu sistemul de taxare al RATBV, ca urmare a unei avarii la reteaua electrica

In aceasta dimineata, 21 februarie, drept urmare a unei avarii la reteaua electrica a sediului RATBV (a fost agatat un cablu in santier), s-a produs o defectiune la infrastructura de servere care gazduieste sistemul de ticketing si cel de monitorizare vehicule.Urmare unei avarii la reteaua electrica a sediului RATBV (a fost agatat un cablu in santier), s-a produs o defectiune la infrastructura de servere care gazduieste sistemul de ticketing si cel de monitorizare vehicule. ... citește toată știrea