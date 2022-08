Probleme cu "strada vecinului"

Intrebare cititor: "Am cumparat o proprietate cu casa in anul 1974 prin act de vanzare-cumparare. Intrucat proprietatea este infundata, s-a vandut acest imobil in repetate randuri (1944, 1954) cu loc de trecere care a fost stipulat in actele de vanzare-cumparare respective. Numai ca, in actul meu de vanzare-cumparare, in baza legii nr. 58/1974, art. 30, primaria locala mi-a dat adeverinta pe suprafata de 300 mp teren ca urmare a instrainarii constructiei. Din aceasta cauza, nu pot beneficia ... citeste toata stirea