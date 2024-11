Probleme fara precedent la RAR: ITP-urile din toata tara, blocate. Serverele institutiei au fost "inundate". Cum se va lucra azi

Un incident tehnic produs, joi, 21 noiembrie, in camera serverelor Registrului Auto Roman a blocat activitatea in statiile ITP din toata tara si a dus la formarea de cozi."Un incident tehnic neprevazut, aparut in camera serverelor si generat de sistemele de prevenire a incendiilor, a provocat o intrerupere a echipamentelor vitale care sustin infrastructura IT a RAR. Din acest motiv, suntem momentan in imposibilitatea de a desfasura activitati cu publicul in toate sediile din tara, dar este ... citește toată știrea