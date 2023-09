Intrebarea cititorului:"Eu si sora mea eram proprietare in cota indiviza pe o cale de acces din anul 2017. Acum, sora mea i-a vandut din jumatatea ei fratelui nostru fara sa ma informeze si pe mine. Intrebarea la care as dori sa-mi raspundeti este daca ea putea sa faca acest act fara mine si daca exista o cale legala pentru a o da in judecata".Raspunsul avocatului:"Coproprietarul indiviz poate vinde in mod liber cota sa din dreptul de ... citeste toata stirea