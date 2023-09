Intrebarea cititorului:"Vecinul meu are o soba de fier in curte, de la care fumul vine spre casa mea, de nu pot sa deschid geamurile. Mai are si cotetul de pasari langa geamul meu de la bucatarie. Ce masuri pot sa iau?"Raspunsul avocatului:"Pentru situatiile ivite dupa 01.10.2011, art. 612 din Codul Civil stabileste ca orice constructii sau lucrari se pot face numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de ... citeste toata stirea