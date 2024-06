Proces pentru 8.000 de euro pe luna

43 de procurori DNA, in frunte chiar cu unul dintre adjunctii procurorului sef, Silviu Paul Dimitriu, au dat in judecata institutia si cer ca salariile sa le fie aliniate cu cele ale colegilor delegati in Parchetul European (EPPO), scrie G4Media. Procurorii reclama ca colegii lor din EPPO au un salariu lunar de aproximativ 8.000 de euro, in timp ce ei castiga, in medie, in jur de 5.000 euro, desi ar avea aceleasi conditii de angajare, aceleasi competente, aceleasi drepturi si facilitati si fac ... citește toată știrea