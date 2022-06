Procese pierdute in telenovela liberala din CL Fagaras. Lascu, Cerghizan si Centiu au pierdut definitiv functiile din CL Fagaras. Instanta a dat dreptate PNL

Dupa un an de procese, instantele de judecata au dat dreptatee Prefectului de Brasov si conducerii PNL in cazul celor trei consilieri liberali din Legislativul de la Fagaras. Magdalena Centiu, Iulian Lascu si Marius Cerghizan, consilieri locali in legislativul de la Fagaras, au fost exclusi din PNL in data de 11 martie 2021. ,,N-au sprijinit in plenul consiliului local proiectul PNL privind salubritatea, mai precis pretul de 10 lei pentru populatie. Au votat impotriva propriului proiect si ... citeste toata stirea