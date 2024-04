Procesiune de Florii in inima Brasovului

In Sambata lui Lazar (27 aprilie), Praznicul Intrarii Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim a fost marcat la Brasov de pelerinajul credinciosilor insotiti de un impresionant sobor de preoti din oras. La Biserica din Piata Sfatului s-au citit rugaciunile de binecuvantare a credinciosilor, de sfintire a icoanelor si a ramurilor de salcie pentru a fi purtate pe strazi de pelerini. Apoi, cu icoane in maini si ramuri de salcie, avand in frunte praporii bisericii, pelerinii au facut popasuri la ... citește toată știrea