In fiecare an credinciosii ortodocsi din Sacele participa, insotiti de preotii din parohiile lor, la procesiunea de Inviere. Credinciosii saceleni pleaca in acest binecuvantat pelerinaj pentru a se intalni la una dintre bisericile din localitate, unde vor prticipa cu totii la Vecernia Invierii, slujba care mai este cunoscuta si ca "A doua Inviere".Anul acesta proesiunea a avut ca punct de intalnire biserica "Adormirea Maicii Domnului" a parohiei Cernatu. Slujba Vecerniei a fost savarsita de ... citeste toata stirea