Procesul "Penthouse"-ul de pe Iorga 10

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen din 28 iulie un proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare in toate etapele procesuale, a SC Rial SRL Brasov, societate comerciala aflata in subordinea municipalitatii brasovene.Cele mai multe litigii pentru care se solicita asistenta juridica tin de dreptul muncii, insa pe lista este si o speta prin care RIAL solicita evacuarea lui, Vanhoutte Jean - Pierre Clement Romain ... citește toată știrea