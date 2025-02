Procurorii cer arestarea a 21 de persoane din cercul lui Calin Georgescu, printre care se numara si mercenarul Horatiu Potra, fratele sau si fiul

Procurorii cer arestarea preventiva pentru 21 de inculpati pentru tentativa la infractiunea de actiuni contra ordinii constitutionale, in dosarul in care au avut loc perchezitii la apropiati ai lui Calin Georgescu. Mandate in lipsa pentru Horatiu Potra, fiul si fratele lui.Distribuie daca iti place!Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita arestarea preventiva pentru 21 de inculpati pentru tentativa la infractiunea de actiuni contra ordinii ... citește toată știrea