Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Brasov, au pus in aplicare astazi un mandat de perchezitie domiciliara, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de coruperea sexuala a minorilor, racolarea minorilor in scopuri sexuale si pornografie infantila.,,Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada noiembrie - decembrie 2022, o persoana, in mod repetat, ar fi abordat o persoana vatamata minora ... citeste toata stirea