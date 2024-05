Procurorii DNA au inceput sa puna intrebari privind cumpararea fostei gradinite din Schei

Modul in care a fost achizitionata de catre Primaria Brasov cladirea de pe strada Constantin Lacea din Schei a intrat vizorul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Declaratia a fost facuta vineri, 17 mai, de consilierul local Ciprian Chiriches (PNL). "Am fost audiat in calitate de martor", a explicat Chiriches.Conform explicatiilor consilierului local, in cazul acestei tranzactii, Consiliul Local Brasov si-a exprimat dreptul de preemtiune, apoi a semnat contractul de vanzare cumparare. ... citește toată știrea