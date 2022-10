Procurorii l-au trimis in judecata pe violatorul de la sala de jocuri de pe Zorilor. Cati bani a furat?!

Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov a dispus trimiterea in judecata a unei persoane cu privire la savarsirea infractiunilor de viol, talharie calificata si influentarea declaratiilor.Reamintim ca, in dimineata zilei de 27.09.2022, o persoana de sex masculin a patruns intr-o incapere cu destinatia de depozit, apartinand unei sali de jocuri situata in zona Zorilor din municipiul Brasov.10.510 lei au fost furati de violatorAici accesul publicului era interzis si ... citeste toata stirea