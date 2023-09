Primaria Brasov a intrat in linie dreapta in ceea ce priveste organizarea Sarbatorilor de iarna si a Targului de Craciun. De astazi si pana in 6 octombrie, producatorii, mestesugarii, artizanii si comerciantii sunt invitati sa se inscrie pentru a participa la Targul de Craciun din acest an.Totodata, pentru a ne asigura ca brasovenii si turistii vor avea parte de un targ cu produse de calitate, diverse si la preturi decente, departajarea participantilor se va face tinand cont ... citeste toata stirea