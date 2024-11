Producatorul german de piese auto Schaeffler a anuntat ca da afara 4.700 de persoane

Producatorul german de piese auto Schaeffler a anuntat, marti, ca intentioneaza sa concedieze 4.700 de persoane in Europa, dupa ce profitul sau operational s-a redus aproape la jumatate in trimestrul al treilea, subliniind provocarile din industria auto europeana, potrivit Reuters.Actiunile sale au scazut cu 4,6% pana la 1250 GMT si au scazut cu mai mult de 20% pana acum in acest an.Sectorul auto european se confrunta cu multiple obstacole, de ... citește toată știrea