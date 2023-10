Productia de autoturisme, in Romania, a scazut cu 1,8% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, pana la un volum de 375.860 de unitati, arata datele publicate, recent, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Potrivit sursei citate, din totalul consemnat la finele lunii septembrie 2023, Dacia a raportat 234.530 de unitati produse, in ... citeste toata stirea