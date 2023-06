Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Conform statisticii oficiale, in intervalul 1 ianuarie - 30 aprilie 2023, ca serie bruta, scaderea productiei industriale a fost cauzata de activitatile din productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer ... citeste toata stirea