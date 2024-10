Produse de sezon direct de la producatorii romani, la targul volant din Schei

Brasovenii sunt asteptati astazi, la targul volant cu produse romanesti in Piata Unirii din Schei.Un nou targ volant de producatori are loc astazi, 5 octombrie, in Piata Unirii, in cartierul Schei, au transmis reprezentantii Serviciului Public Administrare Piete Brasov.Brasovenii vor gasi aici o abundenta de produse de sezon proaspete, branzeturi, produse lactate, dulceturi si multe altele, direct de la producatori romani autentici, in principal de la producatori locali.Potrivit SPAP ... citește toată știrea