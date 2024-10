Produse de sezon, dulceturi si multe altele, la targul volant din Racadau

Un nou targ volant are loc astazi, in Racadau, unde producatorii locali vin cu produse de sezon, dulceturi si multe alte produse romanesti.Brasovenii sunt asteptati astazi, 12 octombrie la targul volant cu produse romanesti in cartierul Racadau.O abundenta de produse de sezon proaspete, branzeturi, produse lactate, apicole si multe altele va ... citește toată știrea