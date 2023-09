Targul volant cu produse romanesti de Zilele Recoltei este in plina desfasurare in Racadau, la capatul pietonalului.Astazi, 16 septembrie, piata volanta de producatori se desfasoara din nou, in cartierul Racadau, anunta Serviciul Public de Administrare Piete Brasov, care precizeaza ca targul volant este dedicat Zilelor Recoltei.Astfel, intre orele 9:30-19:00, producatorii locali si nu numai va asteapta cu produse proaspete si autentice de la producatori romani."Va invitam sa va alaturati ... citeste toata stirea