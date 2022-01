Produsele romanesti sunt cu 30% mai cautate decat in anii trecuti

Produsele romanesti au crescut vizibil in topul preferintelor clientilor, atat datorita constientizarii cumparatorilor, cat si datorita cresterii calitatii produselor romanesti si a modului acestora de ambalare.Potrivit unui studiu realizat de Cooperativa Esara Mea, 30% este procentul cu care a crescut preferinta romanilor intervievati la raft pentru produsele romanesti, in detrimentul celor fabricate in afara tarii, in special in randurile publicului tanar si celui de varsta medie, 30-50 de ... citeste toata stirea