Prof. dr. Silviu Constantinoiu: "Acest obicei face ca incidenta cancerului sa fie mult mai mare"

Presedintele Societatii Romane de Chirurgie, prof. dr. Silviu Constantinoiu, a explicat cat de periculoase sunt alimentele fierbinti pentru sanatate. "Vorbim despre cancerul de jonctiune si cancerul scuamos. In tarile vestice, cu un nivel de viata ridicat, exista o crestere alarmanta, din cauza bolii de reflux gastroesofagian, care este cea mai frecventa afectiune, a adenocarcinomului de jonctiune. In alte tari, ale Orientului, cancerul scuamos este in plina crestere; de exemplu, in Iran sau ... citeste toata stirea