Ar trebui sa bem, conform reclamelor, cel putin 2l de apa pe zi. Dar oare de ce am ajuns sa promovam aceasta cantitate de apa? Si de ce scriu la sfarsit de vara despre apa, cand ar fi trebuit sa o fac la inceputul ei?Poate pentru ca trebuie sa bem apa, exact asa cum spune reclama, indiferent de anotimp si de vreme deoarece:Apa ajuta la formarea salivei, care la randul ei contine electroliti, enzime si mucus si este primul pas in digestia si absorbtia alimentelor. In plus joaca un rol ... citeste toata stirea