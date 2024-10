Profesor cercetat penal pentru racolare de minori in scopuri sexuale

Un profesor de muzica in varsta de 49 ani, din localitatea Raucesti, este cercetat penal pentru racolare de minori in scopuri sexuale, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, transmite Agentia de presa Rador, care citeaza Radio Iasi.Sesizarea la politie a fost facuta de tatal unui minor in varsta de 14 ani, care a reclamat ca profesorul l-ar fi chemat pe elev la domiciliul sau pentru a intretine relatii sexuale.,,Politistii din cadrul Sectiei de Politie nr. 4 Targu Neamt ... citește toată știrea