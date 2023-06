"Cum indrazneste cineva sa puna in pericol viitorul unei tari, punand oameni incompetenti in fruntea tarii"?, a declarat profesorul Catalin Ciupala, cand a fost intrebat cum reactioneaza la declaratia presedintelui Iohannis de saptamana trecuta. Catalin Ciupala este profesor de matematica la Colegiul National Andrei Saguna din Brasov. In 1 iunie, presedintele Klaus Iohannis i-a criticat dur pe profesorii sunt in greva pentru ca majorarile salariale promise si negociate de Ligia Deca sa se ... citeste toata stirea