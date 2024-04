Profesor in varsta de 62 de ani de la un liceu, retinut pentru ca ar fi avut o relatie cu o eleva

Un profesor in varsta de 62 de ani a fost retinut, pentru 24 de ore, pentru ca ar fi avut legaturi cu o eleva care era minora in momentul inceperii relatiei, transmite Agerpres. Potrivit G4Media, este vorba despre un profesor de la Liceul Teoretic "Lucian Blaga".Politistii Capitalei, sub supravegherea unui procuror specializat in ... citește toată știrea