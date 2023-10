Un barbat a fost retinut, in urma perchezitiilor facute recent a la unitate de invatamant privata din Brasov. Fostul profesor primea bani ca sa ii promoveze pe viitorii asistenti medicali. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Brasov au efectuat, in data de 16 octombrie, 3 perchezitii domiciliare. Este vorba de un dosar penal ce vizeaza infractiuni de luare de mita si dare de mita, in urma carora o persoana a fost retinuta.Profesorul spagar are 30 de ... citeste toata stirea