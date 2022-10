Profesorii, educatorii, antrenorii si mentorii din Brasov, care fac excelenta in educatie, pot fi nominalizati la Premiul Mentor, pana pe 31 decembrie.Zece profesori si antrenori vor primi si in acest an Premiul Mentor pentru excelenta in educatie. Premiul consta dintr-un trofeu realizat de artistul sticlar Ioan Nemtoi si o suma in valoare de 8.000 de lei.Nominalizarile se depun online pana in 31 decembrie 2022 pe https: ... citeste toata stirea