Profesorii suplinitori vor dezbatere pe tema (ne)titularizarii... la nesfarsit

Profesorii suplinitori vor dezbatere pe tema examenului de titularizare si au creat deja o petitie, pe Declic, care a adunat peste 1.000 de semnaturi.Profesorii suplinitori au explicat in petitie ca anual trebuie sa sustina un concurs de angajare, desi iau note intre 7 si 10 la proba scrisa, au Definitivatul in invatamant si lucreaza de ceva timp in scoli. Ei sustin, in petitie, ca este necesara "o reglementare clara si echitabila a statutului nostru, care sa ia in considerare experienta ... citește toată știrea