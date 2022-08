Profesorii vor putea cere, o data la 10 ani, un an de "recreatie"

Potrivit unui proiect de lege ce va aduce, in curand, modificari substantiale actualei legislatii privind educatia, profesorii din invatamantul preuniversitar vor putea beneficia, la fiecare zece ani, de un concediu fara plata pe durata unui an scolar, postul detinut urmand sa le fie rezervat in toata aceasta perioada. Practic, profesorii vor putea beneficia, doar cu acordul scolii unde-si desfasoara activitatea, de un an sabatic, respectiv de o pauza profesionala mai lunga, in care sa se ... citeste toata stirea