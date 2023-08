Organizarea anului scolar pe module este "defectuoasa" si "nu se potriveste deloc cu ceea ce avem noi in scoala", este de parere profesorul Catalin Ciupala, de la Colegiul National "Andrei Saguna". Dascalul, a declarat, pentru Edupedu, ca "modulele nu sunt corelate cu unitatile de invatare", ceea ce inseamna ca apar dificultati in privinta invatarii elevilor. "Modulele nu sunt corelate cu unitatile de invatare. Asta e o mare, mare problema. Va dau un exemplu: daca in primul modul intra doua ... citeste toata stirea