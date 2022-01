Profesorul Leon Danaila: Lucram mana in mana cu Dumnezeu

Profesorul Leon Danaila a dezvaluit in cadrul unei emisiuni de la Kanal D ca el crede in Dumnezeu. Celebrul neurochirurg spune ca in aceasta ramura a medicinii se lucreaza mana in mana cu Dumnezeu si precizeaza ca inca de mic a fost credincios."Credeti in Dumnezeu?", a fost intrebat de moderatorul emisiunii, care apoi a citit din presa cazul unei bolnave de cancer pe care Leon Danaila a salvat-o. Chiar celebrul neurochirurg a vorbit atunci de "o minune". "Noi, ca chirurgi, mai ales in ... citeste toata stirea