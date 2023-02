"Profesorul-pedofil", sentinta definitiva: 5 ani la inchisoare si dator pe viata

Instructorul de dans din Brasov care a avut relatii sexuale cu eleve minore ramane cu pedeapsa data de Judecatorie. Curtea de Apel Brasov i-a respins joi, 2 februarie, apelul formulat impotriva sentintei pe fond si barbatul va ramane cu pedeapsa de 5 ani si 7 luni de inchisoare.Omul a fost gasit vinovat de infractiuni de "corupere sexuala a minorilor" in forma continuata si "act sexual cu un minor" in forma continuata. Instanta a dispus ca vinovatul sa plateasca despagubiri in suma de 105.000 ... citeste toata stirea