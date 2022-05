Prognoza ANM: Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vreme calda in urmatoarele doua saptamani, cu averse de scurta durata, releva prognoza ANM.Vremea va fi, in general, calda in limitele specifice ale acestei perioade, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar din perspectiva pluviometrica sunt estimate ploi sub forma de averse de scurta durata spre finalul lunii mai si, posibil, la inceputul lunii iunie, relateaza meteorologii, potrivit Agerpres.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza meteo pe regiuni, in ... citeste toata stirea