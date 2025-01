Prognoza meteo 14 ianuarie. Ger de crapa pietrele: zonele lovite de ninsori

Astazi, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor normale datei, insa dimineata si noaptea, pe arii restranse, indeosebi in centru si in zona subcarpatica a Olteniei si a Munteniei, va fi ger.Cerul va fi mai mult senin, exceptand in primele ore ale intervalului regiunile nord-estice si cele sudice, iar noaptea pe cele nord-vestice si nordice unde vor fi innorari. ... citește toată știrea