Prognoza meteo 17 ianuarie. Vremea se incalzeste astazi: sunt asteptate maxime de pana la 10 grade

Astazi, valorile termice vor creste usor, mai ales in regiunile extracarpatice, insa dimineata pe alocuri in depresiuni va fi ger.Cerul va fi variabil, cu innorari in general persistente in vestul, nord-vestul si partial in centrul tarii unde izolat vor fi fulguieli, insa temporar si in regiunile estice unde izolat vor fi posibile ... citește toată știrea