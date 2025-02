Prognoza meteo 19 februarie. Vreme rece in toata tara

Astazi, vremea va fi rece, local deosebit de rece in sud si sud-est.Va fi ger dimineata in jumatatea nordica a tarii, iar noaptea in majoritatea regiunilor, potrivit prognozei meteo.Cerul va fi variabil, cu innorari si pe alocuri ninsori slabe, in primele ore ale intervalului in Oltenia si Muntenia precum si la munte, iar noaptea in nordul Moldovei. Va fi ... citește toată știrea