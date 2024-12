Prognoza meteo 27 decembrie. Zonele lovite de furtuni de zapada

Astazi, cerul va avea innorari temporare si local vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare. Izolat vor mai fi conditii de polei.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei unde vitezele vor fi in general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa intre -1 si 7 grade. Pe arii restranse dimineata va fi ceata.In Capitala, vremea va fi inchisa si temporar vor fi precipitatii slabe predominant sub forma de ninsoare. Vantul ... citește toată știrea