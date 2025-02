Prognoza meteo 27 februarie. Vremea se incalzeste, dar incep ploile

Prognoza meteo in Romania in perioada urmatoareDistribuie daca iti place!In zonele joase din Moldova, Muntenia, Dobrogea si jumatatea de est a Olteniei, vremea va fi in general inchisa, cu nebulozitate joasa stratiforma.Meteo 2027: Ceata isi va face simtita prezenta.Izolat vor fi fulguieli sau burnita ce ar putea determina, dimineata, depuneri de polei. In restul teritoriului vremea va fi mai calda decat e normal pentru aceasta perioada a ... citește toată știrea