Prognoza meteo 27 mai. Vremea, de la o extrema la alta: zone lovite de ploi si vijelii, dar si maxime de 29 de grade

Astazi, valorile termice vor fi mai scazute decat in ziua anterioara in sud, centru si est, in timp ce, in restul tarii, nu vor avea variatii semnificative.Cerul va fi variabil, cu innorari accentuate si averse in Dobrogea si Moldova, unde vor fi insemnate cantitativ (peste 15...25 l/mp), local la munte, pe suprafete mici in Transilvania si Muntenia si ... citește toată știrea