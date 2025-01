Prognoza meteo 28 ianuarie. Temperaturile sar la 17 grade! Unde revin ninsorile

Astazi, vremea va fi mult mai calda decat in mod normal la aceasta data. In regiunile sudice, estice si partial in centru, cerul va fi variabil, iar local dimineata si noaptea va fi ceata si posibil nebulozitate joasa stratiforma.In restul teritoriului, pe parcursul zilei cerul va fi variabil, izolat cu ceata dimineata, ... citește toată știrea