Prognoza meteo 9 ianuarie: temperaturi cu mult peste normalul perioadei

Astazi, valorile termice se vor incadra intre 8 si 18 grade.Cerul va fi variabil, dar aria nebulozitatii se va extinde treptat din orele amiezii, astfel incat va cuprinde vestul, nordul si centrul tarii.Va ploua in Banat, Crisana si Maramures, iar pe arii mai restranse si in Oltenia si Transilvania, precum si in zonele montane aferente. La ... citește toată știrea