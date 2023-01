Prognoza meteo pe doua saptamani: Dupa un val de caldura, temperaturile vor fi in scadere si va ploua

Prognoza meteo emisa de ANM, pentru urmatoarele doua saptamani arata ca temperaturile vor creste simtitor in urmatoarele zile, apoi acestea vor fi in scadere.Meteorologii anunta ca in Romania, in urmatoarele zile, se vor inregistra temperaturi ridicate pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile vor fi mai degraba specifice primaverii, putand ajunge chiar si la 19-20 de grade Celsius in sud-estul tarii. Apoi, temperaturile vor fi in scadere si va ploua, precizeaza specialistii.Prognoza ... citeste toata stirea